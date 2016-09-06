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موسكو: وفد من الخبراء الروس يزور مصر للتدقيق في تدابير أمن الطيران

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موسكو: وفد من الخبراء الروس يزور مصر للتدقيق في تدابير أمن الطيران موسكو: وفد من الخبراء الروس يزور مصر للتدقيق في تدابير أمن الطيران

للطيران

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من الخبراء الروس، سيجرى زيارة جديدة إلى مصر فى الفترة من 6 وحتى 10 سبتمبر الجارى، للتدقيق فى تدابير أمن الطيران.

وقال متحدث من المكتب الصحفى للوزارة لوكالة (نوفوستى) الروسية: “فى الفترة من 6-10 سبتمبر 2016، ستجرى مجموعة من الخبراء جولة جديدة للتدقيق فى تدابير أمن الطيران فى جمهورية مصر العربية، وسيتم تحضير تقرير مفصل بنتائج التفتيش”.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح قد اتفق مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال مباحثات القمة بين الرئيسين السيسي وبوتين مساء أمس على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة هانجتشو الصينية، على إيفاد وفد روسى رفيع المستوى خلال أيام إلى القاهرة للانتهاء من جميع الجوانب الفنية والأمنية المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

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