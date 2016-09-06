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القبض على حاصل على دبلوم أثناء اتجاره بالعملات الأجنبية بالإسكندرية

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القبض على حاصل على دبلوم أثناء اتجاره بالعملات الأجنبية بالإسكندرية القبض على حاصل على دبلوم أثناء اتجاره بالعملات الأجنبية بالإسكندرية

>الإسكندرية – هناء أبو العز

ألقت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على حاصل على دبلوم أثناء اتجاره بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.

 وردت معلومات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "ا. ع"- 54 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم دائرة قسم باب شرق، السابق اتهامه فى القضية جنح اقتصادية باب شرقى  بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار فى العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، متخذا من منطقة شرق المدينة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تمكن ضباط القسم من ضبطه  بحوزته مبلغ "1431" دولارا أمريكيا - ومبلغ " 4945 " يورو ومبلغ " 14700 " درهم إماراتى - ومبلغ " 30275 " دينارا كويتيا - ومبلغ " 16711 " ريالا سعوديا ومبلغ " 5049 " ريالا قطريا - ومبلغ " 8500 " دينار بحرينى - ومبلغ " 454 " دولارا كنديا ومبلغ " 1880 " جنيه مصرى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية، وتحرر المحضر جنح اقتصادية قسم باب شرق، وجار العرض على النيابة.

 

 

 

 


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