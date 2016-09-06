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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح بحلوان

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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح بحلوان حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح بحلوان

>كتبت أمانى الأخرس

قررت نيابة حلوان برئاسة المستشار إسلام سرور بحبس 3 عاطلين  4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بسرقة "التكاتك"، تحت تهديد السلاح.

تلقى قسم شرطة حلوان،  بلاغا يفيد أثناء خروج "م. ا " سائق من منزله، يستقل "توك توك" الذى يعمل عليه، وأثناء سيره فى شارع 9 بمنطقة المعادى، فوجئ بـ3  شباب يحاصرونه، ثم قاموا بإيقافه، وحاولوا إنزاله، وعندما رفض أجبروه على النزول منه.

وحاول أحد الشباب الاعتداء عليه بـ"مفك" حديدى فى الرأس، وحاول الاستغاثة بالمارة واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد الوعى، ثم تركوه ملقى على الأرض، واستقلوا "التوك توك" ولاذوا بالفرار.

وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية، بدائرة القسم، وجد المجنى عليه فاقد الوعى وبإفاقته، أدلى بأوصاف المتهمين، وتم عمل أكمنة للمتهمين وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وأنهم كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة التكاتك.

 

 


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