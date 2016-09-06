الحبس 6 أشهر لـ6 متهمين بالتجمهر وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة

قضت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية سعيد موسى، فى القضية رقم ٧٦٢٥ لسنة ٢٠١٦، بمعاقبة ٦ متهمين بالحبس ٦ أشهر، لاتهامهم بالتجمهر وترويع المواطنين بمنطقة مركز إمبابة، وقضت ببراءة 4 آخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتجمهر وترويع المواطنين والتظاهر بالمخالفة للقانون بمنطقة مركز إمبابة تأييدا لجماعة الإخوان لإرهابية، واعتراضا على سياسات الحكومة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين وجهوا دعوات لبعضهم البعض على الفيس بوك للتظاهر بمركز إمبابة، وبعد تجمعهم رددوا هتافات معادية للحكومة والدولة، وتمكنت قوات الأمن من القبض على بعض منهم وفر الباقين.

والمتهمين هم: محمد عبد الفضيل، وحذيفة مصطفى، وضياء أحمد، نصر طه محمود، ومصطفى حسين حسانين، وعز الدين على طه،

والمقضي ببراءتهم هم: عاشور جلال على، ومحمود طهرمحمد، وحازم محمد طه، ومحمد حميدة.