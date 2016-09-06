انطلاق أعمال الدورة الـ١٤٦ لمجلس جامعة الدول العربية

انطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة الـ١٤٦ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس والتى مثلها السفير نجيب المنيف المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى.

ويناقش المندوبون الدائمون على مدى يومين التحضير للدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب التى ستعقد الخميس المقبل بمقر الجامعة العربية وتناقش مجمل تطورات العمل العربى المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ويتضمن جدول اعمال مجلس الجامعة على مستوى المندوبين اليوم 30 بندا من بينها بندا عن اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

ويتضمن جدول الأعمال فى بنده الأول تقرير الامين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين " 145- 146 "

أما البند الثانى فيتضمن التقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016.

وفيما يتعلق بالبند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلى ويتضمن النقاط التالية: أولا: يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ١٤٦لمجلس جامعة الدول العربية اليوم قبل الاجتماع الوزارى الذى يعقد ٨ سبتمبر، 30 بندا من بينها بندا عن اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

ويتضمن جدول الأعمال فى بنده الأول تقرير الامين العام عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين " 145- 146"، أما البند الثانى فيتضمن التقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة نواكشوط 2016.

وفيما يتعلق بالبند الثالث بقضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلى ويتضمن النقاط التالية:أولا متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، ثانيا: لتطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، ثالثا: متابعة تطورات (الاستيطان- الجدار- الانتفاضة-اللاجئون-الأونروا-التنمية، رابعا: دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، خامسا: تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة " الدورة96"، سادسا: تقرير عن أعمال المكتب الرئيسى والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتى مجلس الجامعة (145-146)، سابعا: الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الاراضى العربية المحتلة، ثامنا: الجولان السورى المحتل، تاسعا: التضامن مع الجمهورية اللبنانية.

ويتضمن البند الرابع تطورات الوضع فى سوريا بينما يتعلق البند الخامس بتطورات الوضع فى ليبيا والسادس عن تطورات الوضع فى اليمن ثم البلد السابع احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية.

ويخصص البند الثامن للتدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

ويتناول البند التاسع اتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.

والبند العاشر عن دعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان.

أما البند الحادى عشر فعن الحصار الجائر على السودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التى تهدد سلامة وامن الطيران المدنى.

والبند الثانى عشر يتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية والثالث عشر عن دعم جمهورية القمر المتحدة والرابع عشر: بشأن الحل السلمى للنزاع الجيبوتى –الاريترى.

ويتناول البند الخامس عشر، مخاطر التسلح الاسرائيلى على الامن القومى العربى .. السلام الدولى : انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط.

والبند السادس عشر عن الإرهاب الدولى وسبل مكافحته والسابع عشر عن صيانة الامن القومى العربى ومكافحة الارهاب.

أما البند الثامن عشر "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية، ويتضن المحاور التالية "العلاقات العربية –الافريقية":

أ- مسيرة التعاون العربى –الافريقي

ب- الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية

2- العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية:

أولا: العلاقات العربية –الاوروبية:

ا- الحوار العربى –الاوروبى.

ب- الشراكة الاوروبية – المتوسطية.

ثانيا: منتدى التعاون العربى – الروسى.

ثالثا: تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

رابعا: العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية.

خامسا: العلاقات العربية مع جمهورية الهند.

سادسا: العلاقات العربية – اليابانية.

سابعا: العلاقات العربية مع دول جزر الباسفيك.

ثامنا: العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية.

ويتناول البند التاسع عشر التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

ويتعلق البند العشرون بمنح صفة المرقب للدول غير العربية ومنظمات دولية وإقليمية والضوابط والمعايير المحددة لها.

والبند الحادى والعشرون يتناول التعاون والتنسيق فى مجال المساعدات الانسانية.

البند الثانى والعشرون: الترشيحات لمناصب الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية اخرى.

والبند الثالث والعشرون يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية

ويتضمن النقاط التالية:

1- نتائج اعمال اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها.

2- مكاتب ومراكز جامعة الدول العربية بالخارج.

البند الرابع والعشرون "شؤون الإعلام".

الاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الارشيفات العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة والمنقولة لدى الدول الاجنبية والاستعمارية

والبند الخامس والعشرون يتعلق الشؤون القانونية وحقوق الانسان:

ويتضمن النقاط التالية:

1- تقرير وتوصيات اللجنة الداعمة للشؤون القانونية فى اجتماعها المزمع عقده خلال شهر اغسطس / اب 2016.

2- تقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان فى دورتها العادية (40) التى عقدت خلال الفترة من 17-21/ 7/2016.

3- تعيين رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.

4- التقرير السنوى السابع للجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق".

أما البند الأخير وهو السادس والعشرون فيتعلق بالشئون الادارية المالية ويتضمن تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الادارية والمالية فى دورتها العادية " 90 "، بجانب بنود 4 اضافية.