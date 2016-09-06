سموحة لـ في الجول: إصابة كواكو بقطع في الرباط الصليبي

قال عمرو إسماعيل مدير إداري بنادي سموحة إن منسواه كواكو مدافع الفريق قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي سيغيب على أثره لمدة 6 أشهر.

وكان اللاعب الإيفواري قد أصيب في مواجهة نجوم المستقبل يوم الإثنين وديا.

وصرح عمرو إسماعيل لـ FilGoal.com "مسنواه كواكو أصيب بقطع في الرباط الصيليبي".

وأضاف "تم تشخيص حالة اللاعب وسوف يغيب عنا لمدة 6 أشهر".

وكان كواكو قد انضم إلى سموحة في 2015 قادما من سيوي سبورت الإيفواري.

وشارك كواكو مع سموحة في الدوري في 29 مباراة صنع خلالها 3 أهداف.

ويواجه سموحة نظيره الحمام في ثالث مبارياته الودية بمعسكره المغلق في برج العرب استعدادا للموسم الجديد.