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البدري: جوزيه هنأني بتولي تدريب الأهلي

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البدري: جوزيه هنأني بتولي تدريب الأهلي البدري: جوزيه هنأني بتولي تدريب الأهلي

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إنه حرص على الإتصال بمانويل جوزيه المدير الفني الأسطوري للفريق للترحيب به في القاهرة.

ويزور المدير الفني البرتغالي القاهرة للإشراف على مشروع لرعاية الموهوبين في .

وقال البدري في تصريحات صحفية إن جوزيه قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه مديرا فنيا للفريق في ولاية ثالثة للبدري في الأهلي.

وأكد البدري خلال اتصاله على ضرورة مقابلة جوزيه بالقاهرة قبل سفره لبلاده.

وأكد حسام البدري أن فترة عمله مع جوزيه كانت من أهم فترات حياته كونها تحققت فيها أفضل نتائج الأهلي، وأضاف أنه استفاد وتعلم أشياء كثيرة من جوزيه خلال مرافقته خلال هذا المشوار الطويل.

وكان البدري مدربا عاما ومديرا للكرة خلال ولاية جوزيه الثانية في الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز الذي يبدأ يوم 15 سبتمبر الجاري.

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