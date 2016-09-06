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خبر في الجول – أحمد مرتضى يتولى مسؤولية تجديد عقد جنش

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خبر في الجول – أحمد مرتضى يتولى مسؤولية تجديد عقد جنش خبر في الجول – أحمد مرتضى يتولى مسؤولية تجديد عقد جنش

استقر مجلس إدارة الزمالك على إسناد ملف تجديد عقد حارس مرمى الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" إلى أحمد مرتضى منصور عضو المجلس.

وعلم FilGoal.com أن أحمد مرتضى سيعقد جلسة مع اللاعب عقب مباراتي الوداد المغربي، وعودة عضو المجلس من أداء مناسك الحج.

ويواجه الزمالك الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 16 سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك قد استقر على تجديد عقد جنش لعدم تكرار سيناريو رحيل الحارس الأخر محمد أبو جبل، والذي ترك النادي مجانا وانتقل لسموحة.(طالع التفاصيل)

ويسعى أحمد مرتضى للاتفاق مع أحمد يحيى وكيل اللاعب لحسم تفاصيل التجديد خصوصا أن حارس مرمى الأوليمبي السكندري السابق يحق له التوقيع لأي نادي مع حلول شهر يناير المقبل.

وشارك جنش في 10 مباريات في الدوري الموسم الماضي، وخرج في 6 منهم بشباك نظيفة.

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