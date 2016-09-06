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على طريقة الحضري (2) - عن ' بيجو ' للمنتخب ومقابلة العميد.. والفخر بفيديو البكاء رغم السخرية

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على طريقة الحضري (2) - عن ' بيجو ' للمنتخب ومقابلة العميد.. والفخر بفيديو البكاء رغم السخرية على طريقة الحضري (2) - عن ' بيجو ' للمنتخب ومقابلة العميد.. والفخر بفيديو البكاء رغم السخرية

استدعاء حارس من فريق درجة ثانية لمنتخب بالتأكيد لا يحدث إلا مع لاعب استثنائي، لكن ماذا سيفعل الشاب القادم من دمياط مع أضواء الشهرة؟ أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، وفي الحلقة الثانية يحكي لنا الحضري عن الاستدعاء الأول لمنتخب مصر ومزاملة النجوم الذين كان يحلم بالتقاط الصور معهم.

ويكشف لنا قصة الفيديو الموجود على موقع YouTube من لقاء قديم في التليفزيون المصري ويبكي فيه بحرقة.

شاهد الحلقة الجديدة

انتظرونا في الحلقة الثالثة، لنعرف كيف انضم الحضري للأهلي من دمياط.

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فيديو اليوم السابع

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