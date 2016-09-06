وزير الرياضة: لا توجد خطة لعودة الجماهير للمدرجات

كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن عدم وجود خطة لعودة الجماهير للمدرجات حتى الآن قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتحدث الوزير عن عودة الجماهير للمدرجات على هامش حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء.

وقال عبد العزيز: "لابد من وضع خطة محددة يتم على أساسها عودة الجماهير للمدرجات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف الوزير "البعض يستغل أعمال الشغب في الملاعب لشق الصف تحت أهداف سياسية ولإثارة الفوضى، ونسعى للقضاء على ذلك خلال الفترة المقبلة".