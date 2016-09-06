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اقتراح بعودة الجماهير باستثناء أصحاب من 15 إلى 30 سنة

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اقتراح بعودة الجماهير باستثناء أصحاب من 15 إلى 30 سنة اقتراح بعودة الجماهير باستثناء أصحاب من 15 إلى 30 سنة

اقترح عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة بشروط، أهمها حرمان من هم في سن 15 إلى 30 عاما من الحضور.

وجاء الاقتراح خلال حضور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء.

وقدم عدد من الأعضاء اقتراحا بأن يتم قصر حضور الجماهير على مشجعي النادي صاحب ملعب المباراة فقط.

كما شدد أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب على ضرورة تسجيل جميع البيانات لسهولة ضبط مثيري الشغب إلى جانب ضرورة الجلوس مع عدد من القيادات الأمنية لمناقشة الاقتراحات.

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