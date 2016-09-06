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الأهلي: لم يتم إخطارنا بمواجهة الإسماعيلي في برج العرب

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الأهلي: لم يتم إخطارنا بمواجهة الإسماعيلي في برج العرب الأهلي: لم يتم إخطارنا بمواجهة الإسماعيلي في برج العرب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إنه لم يتلقى إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن اللقاء سيقام في برج العرب، قبل أن يوضح ثروت سويلم المدير التنفيذي أنه لم يتم الاستقرار على ملعب المباراة إلا أن رجح أنه سيكون خارج القاهرة والإسماعيلية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "لم يصلنا أي مخاطبات رسمية بخصوص الأمر، ومجلس الإدارة هو المعني بالموافقة أو الرفض على الأمر".

وشدد "الأهلي أعلن موقفه بوضوح. متمسكون باللعب في القاهرة وحددنا استاد القاهرة كرغبة أولى، أو أي ملعب أخر يحظى بالموافقات الأمنية بشرط أن يكون داخل القاهرة".

وكان سويلم قد أكد أن ملعب بتروسبورت هو الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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