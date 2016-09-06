وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن تغادر القاهرة

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، خولة إبراهيم العرموطي، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عائدةً إلى بلادها في ختام زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، حسبما أفاد مراسلنا.

وشاركت العرموطي – خلال زيارتها بمصر – في فعاليات المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد بعنوان “المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية”، والذي اختتم أعماله بالقاهرة .

وكانت الوزيرة الأردنية، ألقت كلمة أمام المؤتمر، أكدت خلالها أن الأردن من أوائل الدول التي اهتمت بعمليات حفظ السلام، وحقوق المرأة، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على “السيداو”، واتفاقيات جنيف الأربعة، وأن بلدها قامت بدورٍ كبير في نبذ الصراعات، وتنفيذ مبادرات دولية وإقليمية، لإحلال السلام.

كما أكدت – خلال الاجتماع – أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325.