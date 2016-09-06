أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن تغادر القاهرة

Google+ Print
وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن تغادر القاهرة وزيرة التنمية الاجتماعية بالأردن تغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، خولة إبراهيم العرموطي، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عائدةً إلى بلادها في ختام زيارة لمصر استغرقت 3 أيام، حسبما أفاد مراسلنا.

وشاركت العرموطي – خلال زيارتها بمصر – في فعاليات المؤتمر الوزاري الأول الذي عُقد بعنوان “المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية”، والذي اختتم أعماله بالقاهرة .

وكانت الوزيرة الأردنية، ألقت كلمة أمام المؤتمر، أكدت خلالها أن الأردن من أوائل الدول التي اهتمت بعمليات حفظ السلام، وحقوق المرأة، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على “السيداو”، واتفاقيات جنيف الأربعة، وأن بلدها قامت بدورٍ كبير في نبذ الصراعات، وتنفيذ مبادرات دولية وإقليمية، لإحلال السلام.

كما أكدت – خلال الاجتماع – أهمية تبادل الخبرات والتجارب العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا