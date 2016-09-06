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إحالة دعوى وقف إعلانات “جهينة” لهيئة مفوضى الدولة

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إحالة دعوى وقف إعلانات “جهينة” لهيئة مفوضى الدولة إحالة دعوى وقف إعلانات “جهينة” لهيئة مفوضى الدولة

أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف إعلانات شركة “جهينة”، التى يظهر أو يستخدم فيها الأطفال، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف إعلانات شركة “جهينة”، التى يظهر أو يستخدم فيها الأطفال، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.

واختصمت الدعوى، رقم ٥٩٨٨٢ لسنة ٧٠، قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، حيث ذكرت الدعوى أن هناك حالة من التنطع اللا أخلاقي والسخافة والبذاءة، تمثلت في إعلان عن منتجات شركة “جهينة”، والذي ضرب بكل القيم والأخلاق، بل امتد في سخافتة إلى الضرب بعرض الحائط بأبسط قواعد وأسس حقوق الطفل، سواء من الناحية الصحية، أو الأخلاقية، التي تقوم وترتكز عليها قيمنا المصرية الأصيلة والعريقة في نفوس أبنائنا من الأطفال أو الشباب، والتي نحن في سبيل الوصول إلى تحقيق مكاسب مالية.

 

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