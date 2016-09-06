«الطيران المدني» تدعم المبادرة الإيطالية لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

أصدر شريف فتحى وزير الطيران المدني، توجيهاته بدعم المبادرة التى أطلقها أحد المستثمرين الإيطاليين فى مجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، وذلك من أجل استعادة السياحة الأوروبية بوجه عام، والسياحة الإيطالية بوجه خاص، والتى تتضمن تنظيم 12 رحلة جوية سياحية قادمة من أهم المدن الإيطالية، وهي ميلانو، وروما، ونابولى، وبارى، إلى شرم الشيخ، على متنها العديد من الشخصيات العامة الإيطالية من صحفيين وسياسيين وبرلمانيين وبعض المشاهير والفنانين.

واستمع فتحى لتفاصيل المبادرة خلال استقباله لوفد ممثلًا عنها، ووجه شركتي مصر للطيران و”أيركايرو” بدعم هذه المبادرة، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بمطار شرم الشيخ، وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة والسفر القادمة من إيطاليا وتوطيد العلاقات بين البلدين، مؤكدًا على تشجيعه لمثل هذه المبادرات التى تساهم في عودة الحركة الجوية والسياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

والجدير بالذكر أن أول وفد سياحي قام بزيارة مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، كان وفدًا إيطاليًا يضم كبار الإعلاميين ووكلاء السياحة والسفر.