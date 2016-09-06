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وزيرة الدولة الإماراتية تغادر القاهرة

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وزيرة الدولة الإماراتية تغادر القاهرة وزيرة الدولة الإماراتية تغادر القاهرة

الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة الدولة الإماراتية – أرشيفية

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة الدولة الإماراتية، عائدً إلى بلادها.

وشاركت الشامسي – خلال زيارتها بمصر – في المؤتمر الوزاري الأول حول “المرأة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية”، الذي اختتم أعماله بالقاهرة .

وثمنت الدكتورة ميثاء – باسم وفد دولة الإمارات – التعاون القائم بين جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال المرأة والسلام والأمن، مشيرةً إلى أن انعقاد هذا المؤتمر ما هو إلا ثمرة للجهود التي بذلها الجانبان نحو إدماج المرأة في خطط وبرامج الأمن والسلام في المنطقة العربية.

وأشادت وزيرة الدولة الإماراتية، بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في سبيل النهوض وتمكين المرأة في الوطن العربي، ولفتت خلال المداخلة إلى ما حققته دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة من إنجازات عظيمة في الميادين كافة .

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