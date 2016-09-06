فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال السيسي

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها منذ قليل استعدادا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قادما من مدينة هانجتشو الصينية، عقب مشاركته في أعمال الدورة الحادية عشرة لقمة مجموعة العشرين والتي عقدت يومي 4 و5 سبتمبر، بعد دعوة الرئيس الصيني تشى جين بينج للرئيس السيسي لحضور القمة المقبلة أثناء زيارته الرسمية لمصر.

وشارك الرئيس السيسي في جميع جلسات وفعاليات القمة وقام بإلقاء ٣ مداخلات وألقى كلماته في ٣ جلسات مغلقة للقمة خلال يومها الثاني تضمنت عرض رؤية مصر لعدد من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وعلى رأسها مكافحة الفساد والتنمية المستدامة والتمويل الأخضر من الدول الكبرى للمشروعات التي يتم إقامتها في الدول النامية.