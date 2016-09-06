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تأجيل دعوى بطلان قرار محاكمة متهمي «غرفة عمليات رابعة» إلى 18 نوفمبر

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تأجيل دعوى بطلان قرار محاكمة متهمي «غرفة عمليات رابعة» إلى 18 نوفمبر تأجيل دعوى بطلان قرار محاكمة متهمي «غرفة عمليات رابعة» إلى 18 نوفمبر

متهمي غرفة عمليات رابعة – أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من محمود أبو العينين المحامي، وكيلًا عن باسم عودة وعصام العريان – المحبوسين حاليًا – لبطلان قرار محكمة الاستئناف بتوزيع القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكرت الدعوى، أن القضية وزعت على الدائرة 28 برئاسة المستشار حسن فريد، بغير دور انعقادها طبقًا للجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف، وأنه طبقًا لدور انعقاد الجلسات تختص بها دائرة أخرى.

وأضافت الدعوى، أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف حددت الدوائر والأيام التي تنعقد بها القضايا، وأنه طبقًا للدور فإن القضية التي تنظرها الدائرة غير مختصة بنظرها.

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