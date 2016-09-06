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التشكيل المتوقع - إبراهيم صلاح أساسي مع النني في وسط مصر.. وهجوم محترف

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التشكيل المتوقع - إبراهيم صلاح أساسي مع النني في وسط مصر.. وهجوم محترف التشكيل المتوقع - إبراهيم صلاح أساسي مع النني في وسط مصر.. وهجوم محترف

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم الثلاثاء.

ويريد كوبر تجربة الوصول للتشكيل الأقرب لمواجهة الكونجو يوم 3 أكتوبر المقبل في افتتاح تصفيات كأس العالم.

في حراسة المرمى، ضمن أحمد الشناوي موقعه أساسيا بعدما لعب عصام الحضري مباراة غينيا.

وعلى الأغلب سيحافظ علي جبر على موقعه أساسيا في التشكيل بعدما خاض مباراة غينيا، ولكن يقترب أحمد دويدار من مشاركته قلب الدفاع.

ومعهما يعود عمر جابر ومحمد عبد الشافي أساسيين.

ويقترب إبراهيم صلاح من مزاملة محمد النني في خط الوسط، كما كان الحال في مباراة غينيا.

كما تأكدت مشاركة محمد صلاح أساسيا بشكل كبير بعدما فشل في اللحاق بمباراة غينيا، مع استمرار عبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه في التشكيل الأساسي.

وسيقود الهجوم بشكل كبير أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا.

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