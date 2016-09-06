إزالة 754 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة عدد 754حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 58 فدانا و19قيراطا و22 سهما بمراكز المنيا خلال شهر أغسطس، وذلك فى إطار حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أوضح المهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن إزالة 52 حالة بالعدوة بمساحة فدان و21 قيراطا و16 سهما، وعدد 112 حالة بمركز مغاغة بمساحة 36 فدانا و12قيراطا و9 أسهم، و180حالة بمركز بنى مزار بمساحة 6 أفدنة وقيراط و4 أسهم، و12 حالة بمركز مطاى بمساحة 8 قراريط و16 سهما، و127 حالة بسمالوط بمساحة 4 أفدنة 8 أسهم، و75 حالة بمركز المنيا بمساحة 3 أفدنة 8 أسهم، و38 حالة فى أبو قرقاص بمساحة فدان و5 قراريط وسهم، و26 حالة بملوى بمساحة 18 قيراطا و4 أسهم، و46 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 2 فدان و3 قراريط و8 أسهم، بالإضافة إلى 86 حالة إصلاح زراعى بمساحة 2 فدان و20 قيراطا و20 سهما.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.