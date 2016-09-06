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ضبط لحوم وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوبر ماركت شهير بالإسكندرية

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ضبط لحوم وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوبر ماركت شهير بالإسكندرية ضبط لحوم وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوبر ماركت شهير بالإسكندرية

>الإسكندرية – هناء أبو العز

شنت مباحث والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات الكبيرة، ووردت معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "م.ع"- 30 سنة نائب مدير أحد فروع سوبر ماركت شهير - الكائن بمنطقة الكيلو 28 - الطريق الصحراوى دائرة قسم شرطة أول العامرية بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال حيازة السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وذلك بالمخالفة للقوانين.

 

قام ضباط الإدارة بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لاستهداف السوبر ماركت وضبط المذكور وضبط " "310 " عبوة برجر مجهولة المصدر وغير مدون عليها ثمة بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما تم ضبط "8" فخد ذبيحه ضأن مستوردة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ونصف ذبيحة ضأن مستوردة مجمده بها تغير فى الخواص الطبيعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"10" عبوة "بيفى – أجنحه دجاج – بط " منتهية تاريخ الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"60"، عبوة جبنه موتزاريلا منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" 23 " لفة قمر الدين منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و" 20 " كجم مشمشية منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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