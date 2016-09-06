تفعيل خدمة الشحن الكهربائي للهواتف في المسجد الحرام

فُعل بالمسجد الحرام اليوم الثلاثاء، خدمة الشحن الكهربائي للهواتف النقالة بجهد كهربائي “110 – 220 أمبير”.

وأوضح مدير عام إدارة المشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس، أمجد الحازمي أنه جرى تركيب اللوحات بتوسعة الملك فهد، موزعة على جميع أدواره كمرحلة أولى، بحيث يكون لكل لوحة 8 مخارج متنوعة تتلائم مع أنواع الهواتف المحمولة ويعمل الجهاز أوتوماتيكيا.

وأضاف أنه يمكن تثبيت الجهاز بطريقتين مختلفتين وهي التعليق على الحائط، والوقوف طولياً (استاند)، وهي مزودة بشاشة عرض بإضاءة(LED) توضح كيفية عمل الخدمة واستخدامها.

ولفت الحازمي، إلى أن هذه الخدمة تقدم من الرئاسة للحجاج والزوار والعمار؛ تلافياً لاستخدام التوصيلات الكهربائية غير المخصصة للشحن، حفاظاً على سلامة مرتادي المسجد الحرام، وحرصاً على تقديم أفضل الخدمات للحجاج والعمار والزوار.