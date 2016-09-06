ضبط سلاحين ناريين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالأقصر

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط سلاحين ناريين، عبارة عن بندقية وفرد خرطوش، وكمية من جوهر الحشيش، بحوزة ثلاثة أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.

وتلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت، من ضبط المدعو “م . ج . ا “،31 سنة، عامل أجري، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع، والمدعو “ح . م . ا”، 59 سنة، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 16، و4 طلقات من ذات العيار.

كما الحملى، إخطارًا، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط المدعو م، ”ا . م”، 20 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم الأقصر، وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن حوالي 40 جرام تقريبًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا الأول والثاني بحيازة الأسلحة، بقصد الدفاع عن النفس، فيما أقر الثالث بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.