أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط سلاحين ناريين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالأقصر

Google+ Print
ضبط سلاحين ناريين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالأقصر ضبط سلاحين ناريين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالأقصر

حملة أمنية – أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، من ضبط سلاحين ناريين، عبارة عن بندقية وفرد خرطوش، وكمية من جوهر الحشيش، بحوزة ثلاثة أشخاص خلال حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.

وتلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أرمنت، من ضبط المدعو “م . ج . ا “،31 سنة، عامل أجري، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع، والمدعو “ح . م . ا”، 59 سنة، عامل، ومقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، عيار 16، و4 طلقات من ذات العيار.

كما الحملى، إخطارًا، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر، من ضبط المدعو م،  ”ا . م”، 20 سنة، عامل، ومقيم بدائرة قسم الأقصر، وبحوزته قطعة من جوهر الحشيش المخدر، تزن حوالي 40 جرام تقريبًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا الأول والثاني بحيازة الأسلحة، بقصد الدفاع عن النفس، فيما أقر الثالث بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا