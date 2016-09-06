بالصور..محافظ الأقصر يتفقد أعمال تغطية الترع ورصف الطرق بالزينية وأرمنت

تفقد محمد بدر محافظ الأقصر، أعمال الخطة الإستثمارية 2016 – 2017، والخاصة بتغطية الترع والمصارف ورصف الطرق، وإعادة تأهيل وترميم الطرق، حيث قام بالمرور على الترع ومصارف مناطق الزينية وأرمنت، وأمر بتحويل الترع التى تم تغطيتها فى منطقة الزينية لحدائق لتكون متنفس للمواطنين ، وشدد على نظافتها بشكل دورى.

و رافق المحافظ بالجولة، المهندس أسعد مصطفى مدير إدارة الطرق بمحافظة الأقصر، والمهندس صالح بغدادي، مدير عام هندسة الري بالأقصر، ومن جانبة قال مدير هندسة الري ، إنه هناك خطة جديدة لتغطية الترع والمصارف بتكلفة 20 مليون جنية على مستوى المحافظة.

وأضاف بغدادى، إن هندسة الري انتهت من تغطية الترع والمصارف بالمرحة الأولى بنسبة 80 %، حيث تم الانتهاء من تغطية 130 متر من 150 متر، من ترعة المنشاة العمارى شرق الأقصر، والانتهاء من تغطية 100 متر من 300 متر بترعة الحبيل الرئسية، وجارى تسليم باقى الأعمال بالخطة الاولى بالأقصر.

وأكد أن المحافظة تعمل على خطة جديدة لحجب الثلوت بالترع والمصارف، التى تقع وسط الكتل السكانية، للحفاظ على صحة المواطنين.