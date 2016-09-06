ننشر تفاصيل محاكمة يوسف والي وحسين سالم في «أرض البياضية»

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية “، لجلسة 8 نوفمبر المقبل,

وجاء التأجيل، لغياب رئيس الدائرة الأصلي، فيما صدر القرار برئاسة المستشار على الشناوي، عضوية المستشارين محمود منصور، والسعيد محمود، وسكرتارية حسن الصيفي، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، فيما منع حرس محكمة جنوب القاهرة الصحفيين من الحضور.

وحضر يوسف والي – باكرًا – ومعه أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، ودفاعهما.

كما حضر الدكتور محمود كبيش، محام رجل الأعمال حسين سالم، فيما حضر عن هيئة قضايا الدولة المستشار أشرف مختار.

وطالب دفاع المتهمين – بالجلسة السابقة – بتأجيل نظر القضية لحين إنهاء إجراءات التصالح على الأرض محل القضية.

وقال سمير أبو عميرة – دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح – إن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقاري بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 مارس الماضي، مؤكدًا أن التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.

وأضاف أو عميرة، أن هذا التصالح معتمد رسميًا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17/2/2016، وتم التصديق عليه من اللجنة الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدمًا صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة.

كما أضاف أنه في انتظار استكمال إنهاء إجراءات التصالح في الطلب رقم 3 لسنة 2016، التي تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.

ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعرٍ زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين – في وقت سابق – تهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال – الهارب – حسين سالم، ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.