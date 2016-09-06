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توزيع 891 عبوة لبن أطفال فى 50 منفذ بمحافظة قنا

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توزيع 891 عبوة لبن أطفال فى 50 منفذ بمحافظة قنا توزيع 891 عبوة لبن أطفال فى 50 منفذ بمحافظة قنا

مديرية الصحة بقنا

قال الدكتور راجى تاوضراس وكيل مديرية الصحة بقنا، إنه تم توزيع 891 عبوة ألبان مدعم، فى 50 منفذًا،  من ألبان “موبيل 1 و 2″، بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف تاوضراس، أنه فى وجود عطل بالشبكات أو الفلاشات او الماكينات المخصصة للصرف بالكروت الذكية، يتم الصرف يدويًا للمستحقين من المواطنين، موضحًا أن هناك كميات تكفى لمدة 3 شهور قادمة.

وأكد تاوضروس، أن إجمالى الكميات الموجودة حاليًا بمراكز الصرف الموجود بمراكز المحافظة، والبالغة 9 مراكز، بلغت 16 ألف و 451 عبوة، منها 10737 عبوة رقم 1، و 5714 عبوة رقم 2، ويتم الصرف يوميًا للمواطنين بسهولة ويسر بمختلف المنافذ.

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