محافظ الأقصر يوافق علي إنشاء أكاديمية للطفل بمكتبة مصر العامة

وافق محمد بدر محافظ الأقصر، علي المقترح الذي تقدم به محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، لإنشاء أول أكاديمية للطفل داخل المكتبة “حضانة تكنولوجية متطورة “، تحت إشراف حكومي، وتدار بواسطة مجموعة مميزة من خبراء وأساتذة التعليم، وتعمل علي تدريس اللغات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ضمن منظومة إليكترونية نموذجية متطورة، وذلك فى محاولة لحل أزمة سن القبول وزيادة الكثافة بعدد من الحضانات.

وصرح عباس، بأنه تم البدء بتلقي طلبات أولياء أمور الأطفال الراغبين في إلحاق أطفالهم بالإكاديمية، حيث يبدأ سن القبول بالإكاديمية من عمر 3 سنوات، وحتي 6 سنوات، وتقوم الأكاديمية بتعليم الأطفال مهارات التعليم الأساسية وبأحدث الطرق، طبقًا لمنظومة الجودة العالميةـ بالاضافة إلي تنمية ملكات الأطفال، وإظهار قدراتهم الإبداعية من خلال استحداث قسم الطفل العبقرى والمبدع، والذي تم اعتماده داخل الاكاديمية ليكون أول قسم في الأقصر.

وأوضح عباس، أن الأكاديمية تعد أول مشروع تنموى تعليميى للأطفال تقيمه، وتشرف عليه مكتبة مصر العامة بالأقصر، وهو منظومة متكاملة تحتوى على حزمة من المقررات والمناهج الدراسية، ومجموعة من البرامج التى تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال بالكامل.

ولفت عباس لأهداف الأكاديمية، والتي تتمثل في تعليم الأطفال للغات وتدريبهم علي الوسائل التكنولوجيا الحديثة، وتنمية القدرات الذهنية للأطفال، ورفع مستوي الذكاء والقدرات التنبيهية لديهم، وزيادة مستوي التركيز والوعي وتنمية قدرات الذاكرة البصرية والإدراك، وتقليل معدل التشتت ومتابعة معدل تحصيل الأطفال أثناء الدراسة، وطرق رفع قدراتهم الدراسية، بالإضافة إلي الجانب الترفيهي، والأنشطة التي ستنظمها الأكاديمية عبر مبادرات “أعرف بلدك”، والتي يتم خلالها تنظيم رحلات للأطفال، وورش عمل تعليم “الرسم، والفنون، والكتابة، والموسيقي، واللغة الهيروغليفية، واللغة القبطية”.

وأكد عباس، أنه سيتم التنسيق مع مكتبة الإسكندرية، وعدد من المؤسسات والجامعات الحكومية والمعاهد الخاصة، فضلًا عن التواصل مع أولياء الأمور لأخذ انطباعاتهم وتقييماتهم لأداء القائمين علي العملية التعليمية، ومتابعة صحة أطفالهم من خلال إشراف طبي علي الطلاب، بجانب الإعداد والتنسيق لتوفير وسائل مواصلات لذهاب وإياب الأطفال.

واشار مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، إلي التسهيلات في القبول للدراسة بالأكاديمية والمزايا المقدمة من المكتبة، حيث يحصل الطفل بجانب التعليم والتدريس المميز علي شهادة معتمدة، مع أحقيته بالإشتراك في أنشطة وبرامج المكتبه، فضلًا عن تأهيله لدخول المدرسة بما لديه من مقومات تعليمية متميزة.

ولفت عباس، إلي فتح باب التقدم للالتحاق بأكاديمية الطفل بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وتلقي الاستفسارات من خلال الصفحة الرسمية لمكتبة مصر العامة بالأقصر، علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، بداية من شهر سبتمبر، على أن يكون التقدم من خلال إدارة المكتبة، حيث يتم قبول الأطفال من سن 3 وحتي 6 سنوات، مضيفًا أن الأكاديمية ستقبل هذا العام عدد معين، ضمانًا لعدم تكدس الفصول، وستكون الأولوية للقبول بترتيب المتقدمين، وسيدرس الطفل فى الأكاديمية لغات أجنبية وتخصصات علمية مختلفة علي غرار البرامج العالمية والأساليب الحديثة المتبعة في تنمية الأطفال.

وطمأن عباس اولياء الامور واسر الاطفال مؤكدا ان الاكاديمية يديرها نخبة متميزة من خبراء تعليم الاطفال الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي ولبث روح الطمأنينة والراحة النفسية لهم ولاولياء امورهم لافتا الي ان مبني الاكاديمة ومقره مكتبة مصر العامة بالاقصر مجهز بكل احتياطات الامن والسلامة وبه قاعات وغرف مكيفة واماكن مخصصة للدراسة والانشطة التي تستمر علي مدار اليوم من الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا كما يوفر كوادر من موظفين وأكاديميين لرعاية الاطفال والاهتمام بهم بناء على خطة مقدمة من قبل اساتذة وخبراء رعاية الاطفال من التربية والتعليم .

> واختتم مدير مكتبة مصر العامة بالاقصر أن الاكاديمية تابعة وخاضعة للاشراف من مكتبة مصر العامة ومحافظة الأقصر وهي مؤسسة حكومية مشروع ثقافي تعليمي ترفيهي وفكرة يتم تطبيقها لاول مرة في الأقصر بعد ان سبقتنا فيها العديد من الدول الأوروبية وتتبناها محافظة الأقصر والمكتبة تحت رعاية محافظ الأقصر، وبالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة.