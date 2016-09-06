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المبعوث الأممي لليمن يغادر عمان بعد مباحثات مع الحوثيين

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المبعوث الأممي لليمن يغادر عمان بعد مباحثات مع الحوثيين المبعوث الأممي لليمن يغادر عمان بعد مباحثات مع الحوثيين

المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ

غادر المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، سلطنة عمان بعد مباحثات أجراها مع وفد الحوثيين وعلي عبد الله صالح في إطار تسوية الأزمة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ولد الشيخ التقى أيضًا يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة.

ونقلت الوكالة عن ولد الشيخ القول إن لقاءه مع الوفد اليمني “تناول الأفكار والمواضيع التي طرحت في جدة، والتي تمحورت حول اتفاق كامل وشامل خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية”.

وأكد ولد الشيخ على أن “يكون القرار 2015 والمبادرة الخليجية هما المرجعية في تنفيذ الاتفاق الشامل والكامل بين جميع الأطراف اليمنية”.

وحول الحظر الجوي على مطار صنعاء، قال المبعوث الأممي إن الأمم المتحدة تدعم وبشكل كبير فكرة رفع الحظر وفتح المطار للطائرات المدنية أمام اليمنيين.

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