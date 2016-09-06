ضبط 37 هاربًا ومطلوبًا في حملات أمنية بشمال سيناء

مراسل «ONA»:

تمكنت مديرية أمن شمال سيناء، من ضبط عدد 37 هاربًا ومطلوبًا، خلال حملات أمنية موسعة نفذتها المديرية بمختلف مناطق المحافظة؛ لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون، ومرتكبي جرائم البلطجة، وترويع المواطنين، وكافة الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وقالت مصادر أمنية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن الحملة تمكنت من ضبط 37 هاربًا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا جنائية وجنح متنوعة، من بينهم 13 محكومًا عليهم في جنح الحبس الجزئي، و6 محكومين عليهم في جنح الحبس المستأنف، و9 محكومين عليهم في جنح الغرامات الجزئية، و9 محكومين عليهم في المخالفات.

كما ضبطت قوات الشرطة 5 من المحكوم عليهم، وذلك بحملة أمنية موسعة بشمال سيناء، وتم إحالتهم للتحقيق.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.