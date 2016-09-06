وصول الدفعة الـ9 من أساتذة الطب للنهوض بالخدمة الطبية بسيناء

مراسل «ONA»:

تصل الدفعة التاسعة من أساتذة كلية الطب بجامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة شمال سيناء، للكشف على المرضى وإجراء الفحص الطبي والأشعات والعمليات الجراحية في مستشفى العريش العام، وذلك تطبيقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، مع كلية الطب بجامعة قناة السويس بهدف تطوير الخدمة الطبية والنهوض بها لصالح مواطني المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق خاطر، في بيان صادر عنه اليوم، أن زيارة الأطباء ستستمر يومين، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى في مستشفى العريش العام، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي، مشيرا إلى استمرار وصول الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مختلف التخصصات كل أسبوع.

وأوضح أن الدفعة التاسعة – التي تصل اليوم – تضم 5 أطباء في تخصصات الجراحة، وجراحة المخ والأعصاب، والعظام، والتخدير والعناية المركزة، لافتا إلى أنه تم تجهيز قاعة اجتماعات لإلقاء المحاضرات والتدريبات العلمية والعملية، بالإضافة إلى الحالات المرضية.

وأكد خاطر أن بروتوكول التعاون يستهدف تقديم الخدمة العلاجية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية المختلفة من أطباء وتمريض وفنيين، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل مستشفى العريش العام، وكذلك مستشفيات أخرى بعد افتتاحها مثل نخل وبئر العبد ورفح.