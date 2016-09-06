تأجيل استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير لـ 18 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية، لـ ١٨ أكتوبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، حسبما أفاد مراسلنا.

وقالت الهيئة، إن “قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول إن الاتفاقية تضمنت تنازلًا عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة”.