تأجيل محاكمة يوسف والى وحسين سالم في «أرض البياضية» لـ 8 نوفمبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية “، لجلسة 8 نوفمبر المقبل، لغياب رئيس الدائرة الأصلي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم “هارب”، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله، على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.