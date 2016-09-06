طرح 8 محال وصيدلتين و11 وحدة إدارية بـ3 مدن جديدة للبيع بالمزاد

قال المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه سيتم طرح 8 محال تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 32 م2 و99 م2، كما سيتم طرح 11 وحدة إدارية ومهنية، بمساحات تتراوح بين 32 م2 و66 م2، بالأسواق التجارية بمشروع ابنى بيتك بالحيين (12 – 14) بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.

وأكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم طرح قطعة الأرض رقم (26، 27) بلوك 17032 عائلى 5 بالمدينة، بمساحة 1217 م2 تقريباً، بنشاط تجارى، وذلك للبيع بالمزايدة العامة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى + مظروف مالى).

فيما قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه سيتم طرح قطعة الأرض رقم 20 بمركز المدينة، بمساحة 8353 م2 تقريباً، لإقامة نشاط تجارى (هايبر)، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى + مظروف مالى).