وزير التعليم: طباعة 80% من كتب العام الدراسى الجديد

كشف الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن متوسط ما تم الانتهاء من طباعته من كتب العام الدراسى للفصل الدراسى الأول والمواد الممتدة وصل 80%، موضحًا أن نسبة طباعة كتب التعليم الفنى وصلت لـ90%.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماعه مع مديرى المديريات التعليمية لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد عبر شبكة الفيديو كونفرانس، أنه سيتم الانتهاء من الأعداد المطلوبة قبل بدء العام الدراسى.

وشدد وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة سحب أى كتب موجودة فى مخازن الوزارة وتوزيعها على المدارس والطلاب، قائلاً: “سلموا الكتب للطلاب قبل الدراسة بأسبوع”.

وعنف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعض مديرى المديريات التى لم تتسلم سوى نسب قليلة للغاية، على رأسها أسوان حيث تسلمت 56% من الكتب، وبنى سويف 56%، وأسيوط 65%، وسوهاج 61%، ونسبة ما وصل لمخازن مديرية مطروح 51%، حيث تساءل قائلاً: “انتم سابين الكتب تعمل أيه فى المخازن؟”.

وأكد الوزير على مديرى المديريات: “لازم كل الكتب يتم سحبها قبل عيد الأضحى والكتب اللى توصل قطاع الكتب بالوزارة يتم سحبها أول بأول”.