«نقابة الصحفيين» تتلقى 7 طلبات لتشكيل لجان فرعية بالمحافظات

تلقت نقابة الصحفيين 7 طلبات بتشكيل لجان فرعية للنقابة، بمحافظات المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، وأسوان، والإسماعيلية، وبورسعييد، وذلك وفقًا لنص المادة 61، من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتى تنص المادة على أن “لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة، لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوًا على الأقل”.

وصرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن المجلس سيناقش عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة البت في تشكيل هذه اللجان واختيار الهيئات الادارية لها، وأضاف، أن اللجنة النقابية الفرعية تتشكل من ثلاثة أعضاء “رئيسًا وعضوين”، وتختص بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ولا تخاطب أي جهات رسمية أو غير رسمية إلا بعد التنسيق مع النقابة العامة، وكذلك لا تقبل أي تبرعات أو هدايا من مؤسسات عامة أو خاصة، وتوافى مجلس النقابة العامة بنصوص المحاضر والقرارات كاملة قبل مُضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة.

وأشار عبدالرحيم، إلى أن مجلس النقابة سيحدد موعد لاحق لدعوة الزملاء إلى مقر النقابة العامة، لاختيار رئيس كل لجنة وعضويها، وكان مجلس النقابة برئاسة يحيي قلاش نقيب الصحفيين قرر في اجتماعه بتاريخ 6 أغسطس الماضي، بتشكيل لجان فرعية بالمحافظات التي لا توجد فيها نقابة فرعية، ويبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوًا على الأقل، ودعا الزملاء الأعضاء بالمحافظات، التي تتوافر فيها شروط إنشاء اللجنة، وهى أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة ومقيمين بالمحافظة، إلى التقدم بطلبات تأسيسها.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة من الزملاء جمال عبدالرحيم السكرتير العام ،وأعضاء المجلس مثل، كارم محمود، ومحمود كامل، وأبوالسعود محمد، لمراجعة كشوف الزملاء بكل محافظة والتأكد من انطباق الشروط عليهم.