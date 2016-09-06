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ضبط موظف تحرش بسائحة إسترالية بفندق سياحى بأسوان

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ضبط موظف تحرش بسائحة إسترالية بفندق سياحى بأسوان ضبط موظف تحرش بسائحة إسترالية بفندق سياحى بأسوان

أرشيفية

تمكنت مباحث السياحة والأثار بأسوان، من ضبط موظف بشركة أدوية اتهمته سائحة إسترالية بالتسلل لغرفتها بالفندق المقيمين فيه، والتحرش بها.

وكان مأمور قسم شرطة أول أسوان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة السياحة والآثار بأسوان، بورود بلاغ من السائحة الإسترالية الجنسية ، فيرونيكا كلبسام، 34سنة، والمقيمة بأحد الفنادق السياحية بمدينة أسوان، والتى وصلت البلاد بتاريخ 1 / 9 / 2016، ومن المقرر مغادرتها بتاريخ 11 / 9 / 2016، بأنها حال تواجدها بغرفتها بالفندق، قام المدعو “م. ع. ع”، 28 سنة، موظف بشركة  ”إبن سيناء للأدوية” و”أحد نزلاء الفندق”، بالتسلل إلي غرفتها والتحرش اللفظي بها، وبضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.

وقيد المحضر برقم ( 5115 / 2016 م )، إداري القسم، وجاري العرض على النيابة لتتولى التخقيق.

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