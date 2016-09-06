انقطاع المياه عن 25 منطقة بالجيزة غدا 24 ساعة بسبب «مترو الأنفاق »

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن 25 منطقة بالمحافظة وهى “عزبة الصعايدة – ترعة السواحل – جزيرة سيدى إسماعيل – أرض عزيز عزت – شارع السودان ابتداء من الكيت كات حتى شارع ثروت – الدقى – العجوزة – المهندسين –الصحفيين – ميت عقبة – أرض الجمعية – المنيرة الشرقية – أول فيصل –العشرين – حسن محمد – المطبعة – ترعة عبد العال 1، 2 – المشابك – بولاق الدكرور – أرض اللواء – صفط اللبن – كفر طهرمس” لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء وحتى العاشرة صباح اليوم التالى، وذلك بسبب أعمال مترو الأنفاق بمنطقة المهندسين .

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.