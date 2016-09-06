وصول يوسف والي وآخرين إلى المحكمة للتصالح في قضية «أرض البياضية»

مراسل «ONA»:

وصل منذ قليل يوسف والي، وزير الزراعة قررت الأسبق إلى محكمة جنوب القاهرة؛ لحضور إجراءات التصالح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قد قررت تأجيل محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق ، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية” لجلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ اجراءات التصالح .

وقال سمير أبو عميرة، دفاع المتهم الثالث أحمد عبد الفتاح ، إن الأرض محل القضية تم التنازل عنها لوزارة العدل، بموجب عقد الشهر العقاري بالأقصر رقم 532 بتاريخ 31 مارس الماضي، مؤكدا أن التنازل تم في إطار إجراءات التصالح بدون مقابل مادي.

وأضاف أن هذا التصالح معتمد رسميا من مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 17/2/2016 وتم التصديق عليه من اللجنه الفنية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، مقدما صورة رسمية من عقد التنازل للمحكمة، لافتا إلى أنه في انتظار استكمال إنهاء إجراءات التصالح في الطلب رقم 3 لسنة 2016 التي تشرف عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.

حضر يوسف والي، إلى قاعة المحكمة في الصباح الباكر، كما حضر أحمد عبد الفتاح المتهم الثالث على كرسي متحرك وتم إيداعه أمام قفص اﻻتهام.

ويواجه المتهمون، اتهامات ببيع المحمية، التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم – هارب – رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.