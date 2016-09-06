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تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالمنيا

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تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالمنيا تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالمنيا

>المنيا حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا عن تخصيص 112 ساحة ومسجد على مستوى جميع مراكز المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تخصيص 112 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد منها 27 ساحة ومسجد بالمنيا و28 بأبوقرقاص و4 بدير مواس و6مطاى و3 بملوى و10 بمغاغة و5 بسما لوط و18 بنى مزار و11 بالعدوة .

وأشار إلى انه تم وضع خطة تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة وإلقاء الخطبة من المشهود لهم بالاعتدال.

 

 


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