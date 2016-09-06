الشباب والرياضة بالغربية توقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر

وقعت مديريه الشباب والرياضة بالغربية اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع بنك مصر، لتوفير مزايا قروض وتعاون مشترك بين العاملين بالمديرية وبنك مصر .

حضر التوقيع محمد إسماعيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية، وأيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة،و لطفي الفقي مدير عام الشئون المالية،و حسن العشري مدير عام التفتيش المالي ، والسيد عماره رئيس وحده المرتبات، ومحمود صقر مدير بنك مصر ، وساهر البرل مشرف الائتمان ببنك مصر وسط الدلتا.

وقدم مندوبي البنك باقة من القروض مميزه ومزايا تنافسية وابسط الإجراءات، و منها القرض النقدي بضمان تحويل المرتب ،قروض لشراء السلع المعمرة،قروض نقدية بضمان تحويل المعاش.

كما يقدم البنك وثيقة تأمين مجانية علي الحياة والعجز الكلي ، والصرف في خلال 4أيام،بمعدل عائد بسيط،وإمكانية تحويل القسط أو المرتب علي البنك حسب رغبه العميل،وبأقل مصاريف إداريه وبدون حد ادني، وبدون ضامن،و إمكانية سداد القروض الممنوحة للموظف طرف أي بنك آخر،و الحصول علي كارت ائتماني للسحب النقدي أو الشراء بدون مصاريف بما يعادل 300٪‏ من المرتب.