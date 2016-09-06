وزير الرياضة بالبرلمان: الدورى على الأبواب ولا توجد خطة لعودة الجماهير

قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الدورى المصرى سيبدأ خلال أيام ومع ذلك لا يوجد خطة لعودة الجماهير حتى الآن، ولذلك لابد من وضع خطة ممنهجة لبدء عودة الجماهير للملعب تدريجيا وعلينا أن نستغل تصفيات كأس العالم فى هذا الصدد.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الشباب والرياضة لمناقشة أزمة عودة الجماهير أن كرة القدم هى اللعبة الوحيدة التى تشهد أحداث شغب فى الملاعب مع العلم أن مباريات المنتخب الوطنى لا تشهد مثل هذه الأحداث وذلك يؤكد أن هناك توجهات سياسية لشق الصف، ولم يجد هؤلاء سوى لعبة كرة القدم لبث روح الفتنة بين أبناء الوطن وإثارة "البلبلة" فى مصر.