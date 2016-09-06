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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بأسيوط

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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بأسيوط ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بأسيوط

>أسيوط ـ هيثم البدرى

ألقى ضباط مباحث المرور بأسيوط القبض على 5 سائقين لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة، وذلك خلال حملة قامت بها بالاشترك مع مديرية الصحة، وتم خلالها فحص 15 سائقا بالطرق السريعة.

 

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مدير إدارة المرور بأسيوط، يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط كل من، "ا.ع" 32 سنة سائق مقيم طما – سوهاج، حال قيادته السيارة رقم (16055) نقل سوهاج لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر، و"ز . ا . ز" 36 سنة سائق مقيم كفر صقر الشرقية، حال قيادته السيارة رقم (2591- س د ج) لثبوت تعاطيه الحشيش والأفيون المخدر وعقار الترامادول.

وتم ضبط "ج . ش . ع" 37 سنة سائق مقيم العصارة دائرة مركز الفتح، حال قيادته السيارة رقم (4879 – ى ر ج) لثبوت تعاطيه مادتى الحشيش والأفيون المخدر وعقار الترامادول، و"م . ع . م" 40 سنة سائق مقيم مدينة مبارك دائرة قسم أول أسيوط، حال قيادته السيارة رقم (1684) قطاع عام لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر، و"ا . م . ع" 36 سنة سائق مقيم مدينة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، حال قيادته السيارة رقم (381) أتوبيس خاص أسيوط لثبوت تعاطيه عقار الترامادول المخدر، تحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.


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