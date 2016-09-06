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تخصيص 19 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة في 5 مدن جديدة

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تخصيص 19 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة في 5 مدن جديدة تخصيص 19 منفذًا لبيع السلع بأسعار مخفضة في 5 مدن جديدة

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطف مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة المجتمعات العمرانية، على طلب وزارة والتجارة الداخلية بتخصيص عدد من المحلات بأماكن مختلفة بمدن:” 6 أكتوبر، الشيخ زايد، بدر، العاشر من رمضان، والعبور”، لاستخدامها كفروع منافذ بيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا صرف سلع المنظومة التموينية ونقاط الخبز.

وجاءت الموافقة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – على تخصيص 8 محال بمدينة 6 أكتوبر، محلين بمدينة الشيخ زايد، 4 محال بمدينة بدر، محلين بمدينة العبور، و3 محال بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي 19 محلًا لصالح الشركة المصرية للحوم والدواجن والتوريدات الغذائية بوزارة التموين، بنظام السداد النقدي، لاستخدامها كمنافذ جديدة لصرف سلع المنظومة التموينية ونقاط الخبز.

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