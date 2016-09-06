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شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها إلى موسكو

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شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها إلى موسكو شركة طيران أمريكية توقف رحلاتها إلى موسكو

شركة “دلتا ايرلاينز” الأمريكية

توقفت كبرى شركات الطيران الأمريكية، عن تنظيم رحلات طيران مباشرة بين نيويورك، الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والعاصمة الروسية، موسكو.

وأفاد الموقع الإلكتروني لشركة الطيران “دلتا إيرلاينز”، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، بأن أخر رحلة من موسكو إلى نيويورك ستقلع اليوم الثلاثاء.

واعتبارًا من الغد 7 سبتمبر، سيكون بمقدور الراغبين بالسفر على متن طائرات “دلتا إيرلاينز” من موسكو إلى نيويورك وبالعكس، القيام بذلك عبر إجراء تحويلة في مطاري باريس أو أمستردام.

وبذلك تصبح شركة طيران “إيروفلوت” الروسية، الناقل الوحيد الذي ينظم رحلات مباشرة بين نيويورك وموسكو.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تعلن فيها الشركة الأمريكية عن تعليق رحلات الطيران المباشرة بين المدينتين، إذ أعلنت ذلك في ديسمبر الماضي مرجعة قرارها لتراجع أعداد المسافرين بهذه الاتجاه، لكنها عادت واستأنفت الرحلات في مايو.

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