استقرار سعر الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

استقر الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بإحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار ألفائدة في سبتمبر، فيما حال صعود أسواق الأسهم من تحقيق المعدن الأصفر مكاسب كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1327.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش.

وصعد المعدن الأصفر النفيس في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1331.40 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أعلى مستوى لها فيما يزيد على أسبوعين عند 19.57 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 1078.40 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 1078.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 % إلى 683.90 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوي له في نحو أسبوع عند 685.20 دولار للأوقية.