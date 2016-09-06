أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استقرار سعر الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

Google+ Print
استقرار سعر الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي استقرار سعر الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

أرشيفية

استقر الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بإحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع ألفائدة في سبتمبر، فيما حال صعود أسواق الأسهم من تحقيق المعدن الأصفر مكاسب كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1327.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت جرينتش.

وصعد المعدن الأصفر النفيس في المعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1331.40 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لامست الفضة أعلى مستوى لها فيما يزيد على أسبوعين عند 19.57 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9% إلى 1078.40 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 1078.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.8 % إلى 683.90 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوي له في نحو أسبوع عند 685.20 دولار للأوقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس