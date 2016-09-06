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ضبط عاطلين يتاجران فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء بأسوان

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ضبط عاطلين يتاجران فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء بأسوان ضبط عاطلين يتاجران فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء بأسوان

أموال أجنبية_أرشيفية

تمكنت قوة من مباحث الأموال العامة بأسوان، من ضبط عاطلين يتاجران فى العملات الأجنبية فى السوق السوداء، وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وأكدتها التحريات، بقيام كلاً من المدعو “ع. م. خ”، 40 سنة عاطل، و المدعو “أ. ع. أ”، 34 سنة، عاطل، ومقيمان بدائرة قسم أول أسوان، بقيامهما بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مخالفين بذلك أحكام القانون رقم 88 لسنة2003 م.

و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما وبحيازتهما مبالغ مالية وقدرها 1101 دولار أمريكي، و10 جنيه إسترليني، و10 روبيه باكستاني، و5 يوان صيني، و10 جنيه سوداني، و14640 جنيه مصري.

وتحرر المحضر رقم 11797 / 2016 م، جنح قسم أول أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة.

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