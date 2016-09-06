تخصيص قطعتي أرض بأسوان الجديدة و15 مايو لإقامة كنيستين للأقباط الأرثوذكس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلب مطران إيبراشية أسوان، لإتاحة قطعة أرض لإقامة كنيسة بمدينة أسوان الجديدة.

وجاءت الموافقة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – على إتاحة قطعة أرض لمطرانية الأقباط الأرثوذكس، لإقامة كنيسة بمركز خدمات الحي الأول بمساحة (2960م2) بما يعادل (0.7 فدان) بمدينة أسوان الجديدة، وطبقا لاشتراطات معينة.

وتضمنت الاشتراطات :” الالتزام بالاشتراطات البنائية للمباني الدينية (نسبة بنائية – ارتفاع – ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وبما لا يتجاوز الارتفاع المصرح به من هيئة عمليات القوات المسلحة، يتم إنشاء الكنيسة بمعرفة مقدم الطلب، وفي حالة عدم الانتهاء من البناء في المدة المحددة يتم استرداد الأرض، وما عليها طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة”.

كما تضمنت الاشتراطات : ” أن تظل الأرض ملكًا لجهاز المدينة، وأن تستغل باقي قطعة الأرض كمناطق خضراء، وموقف انتظار سيارات، وبشرط مراعاة قانون البيئة رقم(4) لسنة 1994 ملحق رقم (7) بشأن الحدود المسموح بها للضوضاء، وطبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة، والتزام مقدم الطلب باستخراج التصاريح والموافقات من الجهات المعنية، واستصدار القرار الجمهوري”.

ووافق المجلس أيضًا على طلب أسقف حلوان، المعصرة، ومدينة 15 مايو، لإتاحة قطعة أرض لإقامة كنيسة بمدينة 15 مايو، وجاءت الموافقة على إتاحة قطعة أرض بمساحة (1915م2) والكائنة بمنطقة الإسكان الاجتماعي 138 فدانًا بالامتداد الشرقي بمدينة 15 مايو، وذلك لإقامة كنيسة للأقباط الأرثوذكس على ضوء موافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (3) محضر رقم (26) لسنة 2016 وطبقًا للاشتراطات”.