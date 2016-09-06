بلاغ للنائب العام ضد «فيفي عبده» لإهانتها المحاماه فى عرض مسرحى

تقدم عمرو عبد السلام المحامي نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، موكلاً عن المنظمة، ببلاغ للناىب العام المستشار نبيل صادق، ضد الراقصه فيفي عبده، والمخرج مسرحي محسن رزق، و المؤلف طارق رمضان، و المنتج محيى زايد، بتهمة إهانة مهنة المحاماه، مطالبًا بإحالتهم للمحاكمة ووقف عرض المسرحية.

و قال عبد السلام، في بلاغه رقم ١١٦٨٦ لسنه ٢٠١٦، إنه تداول علي صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، صورًا منسوبة لفيفي عبده وفريق العرض المسرحي “حارة العوالم”، الذي يتم عرضه علي مسرح “ليسيه الحرية”، وهي ترتدي وشاح المحاماه، وتتراقص به بوضاعة وابتزال، وهو مايعد إزدراء وإهانة لجموع المحاميين، ولمهنة المحاماه العريقة، والتي تحظي باحترام جميع مؤسسات الدولة، وجميع طوائف الشعب المصري علي مر العصور، مما أثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحاميين، وتسبب في عاصفة احتجاجات أثارت غضب جموع المحاميين.

و أكمل عبد السلام، حيث حرص المشرع الدستوري، علي النص في الدساتير الحديثة المتعاقبة، علي مهنة المحاماه، بما لها من قدسية خاصة، لاتقل عن قدسية القضاء، باعتبارها شريكة للقضاء في تحقيق العدالة، فاورد لها مادة مستقلة 198 بدستور 2014.

وتابع عبد السلام، كما نص المشرع بقانون المحاماه بالمادة 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983، بأن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة، لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، مطالبًا في بلاغه اتخاذ كافة الإجراءت القانونية، وصدور قرار بوقف عرض العمل المسرحي “حارة العوالم”، نظرًا لمنا يتضمنه من إهانة وإزدراء لمهنة المحاماه والمحاميين،وتحريك الدعوي الجنائية ضد المشكو في حقهم، علي ضوء ماتسفرعنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

و طالب عبد السلام، بالإدعاء مدنيًا قبل المشكو في حقهم بمبلغ مائة ألف جنيه، كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الأدبية والمادية، التي لحقت بالطالب بإعتباره عضوًا للجمعية العمومية لنقابة المحاميين.