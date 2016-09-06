أوباما: عملت على إعادة توازن سياستنا الخارجية لتركز على دول آسيا

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الثلاثاء، إن حملته لإعادة توازن السياسة الخارجية الأمريكية، لتركز بشكل أكبر على آسيا ليست “بدعة عابرة” لرئاسته، وقال في إشارة واضحة إلى الصين إنه يجب على الدول الأكبر عدم إملاء أوامر على الدول الأصغر.

وأضاف أوباما في كلمة على هامش اجتماع قمة في مدينة فينتيان في لاوس “عملت على إعادة توازن سياستنا الخارجية، للتأكد من أن تصبح أمريكا طرفا رئيسيا في المنطقة”.

وأكد أيضًا أن أي إخفاق في المضي قدمًا في اتفاقية الشراكة عبر الهادي التي تضم 12 دولة سيشكك في قيادة أمريكا، مضيفًا ”أعتقد أنها مهمة للمنطقة بأسرها ومهمة للولايات المتحدة”.