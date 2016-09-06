أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الإسكان»: الموافقة على توسعات لمركز شباب مدينة العبور.. وقصر ثقافة بمدينة بدر

Google+ Print
«الإسكان»: الموافقة على توسعات لمركز شباب مدينة العبور.. وقصر ثقافة بمدينة بدر «الإسكان»: الموافقة على توسعات لمركز شباب مدينة العبور.. وقصر ثقافة بمدينة بدر

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان – أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طلب وزير الشباب والرياضة بتخصيص المساحة المجاورة لمركز الشباب القائم بالقطعة رقم 34 بمركز الحي الثاني لمدينة العبور.

وأضاف مدبولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – أن جاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (35) بمساحة 14699.93 م2 بمدينة العبور لوزارة الشباب والرياضة بنظام نقل الأصول لعمل توسعات لإقامة منشآت شبابية ورياضية لخدمة أعضاء المركز مع الحفاظ على الطريق الفاصل بين القطعتين (34، 35) كطريق عام ملكًا لجهاز المدينة، وبالاشتراطات البنائية (استرشادًا بالاشتراطات البنائية للنوادي الرياضية).

وتضمنت الاشتراطات:” ألا تزيد مساحة المباني بالدور الأرضي عن 5% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + أول)، والارتدادات 6م من جميع الجهات، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011)، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة تحمل تكلفة نقل المرافق”.

وأعلن وزير الإسكان، أن وافق مجلس إدارة الهيئة – أيضًا – على طلب وزير الثقافة بتخصيص قطعة أرض مناسبة لإقامة نشاط مركز ثقافى بمدينة بدر، وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات الحى الأول بمدينة بدر بمساحة 5080م2 لإقامة قصر ثقافة (مكتبة وبيت ثقافة) لوزارة الثقافة بنظام نقل الأصول طبقًا للاشتراطات البنائية للمركز الثقافى بقرار 232 لسنة 2009، وبشرط موافاة الهيئة بمصدر تمويل المشروع والموافقات (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 53 بتاريخ 5/7/2011).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا